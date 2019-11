Esplosione in miniera di carbone in Cina: 15 morti

A causa di un’esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, nello Shanxi, 15 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite: lo riporta l’agenzia Xinhua, citando le autorità della provincia.

Al momento dell’incidente nei tunnel della miniera erano presenti 35 minatori: 11 lavoratori sono riusciti a mettersi in salvo.