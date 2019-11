Ex Ilva: Bussolati, ‘Pd non concederà a multinazionale azione su pelle tarantini’

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Il Pd con i suoi dirigenti attuali e precedenti ha sempre lavorato per il mantenimento e il rilancio del sito produttivo e per sfidanti obiettivi di risanamento ambientale, oggi mettere in dubbio questo è quantomeno paradossale. Si è sempre lavorato per accordi che garantissero lavoro e tutela ambientale e oggi il Pd sta reagendo con durezza e compattezza ad una multinazionale a cui non verrà concesso di fare ciò che vuole sulla pelle dei tarantini”. Lo scrive in un post su Facebook Pietro Bussolati, membro della segreteria del Pd, a proposito dell’ex Ilva di Taranto.

“Non lasceremo nulla di intentato -aggiunge- per salvare il polo ed il completamento del Piano ambientale. Sembra quasi che l’azienda voglia trattare sugli esuberi e usi l’esimente penale come scusa. A questo gioco forse sarebbe il caso di non giocare perché è pericoloso per il lavoro e per i tarantini. Se non c’è produzione non c’è risanamento e viceversa. Occorre da parte di tutti coloro che sono interessati a risolvere la questione la capacità di richiamare Am alle sue responsabilità e al rispetto degli accordi!”.

“Occorre fare chiarezza se Am è in grado di rispettare gli accordi, non stiamo parlando di una impresa sgarrupata ma di un primario gruppo siderurgico mondiale, se non è in grado di rispettare il suo stesso piano industriale occorre individuare un altro soggetto in grado di mantenere la produzione e rispettare il piano ambientale, ovviamente -conclude Bussolati- dopo il pagamento delle dovute penali da parte di Am”.