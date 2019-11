Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Il Governo faccia un decreto sullo scudo penale per non dare alcun alibi ad ArcelorMittal. Il piano b non c’è, c’è obbligare l’azienda a riaprire la trattativa per rispettare l’accordo fatto con l’allora governo e con Cgil, Cisl e Uil”. Così il leader della Cisl, Annamaria Furlan al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sull’ex Ilva.