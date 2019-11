Please wait...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, non ci sarà lo scudo penale nel Cdm di giovedì, il Consiglio dei ministri fissato appena 24 ore prima del nuovo faccia a faccia tra il governo e i Mittal dopo la decisione del colosso franco-indiano di mollare l’ex Ilva. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, spiegano fonti di governo, prima di togliere l’immunità penale e aprire un nuovo fronte nel M5S attendono di capire quali siano i reali margini della trattativa, dunque l’esito del vertice con gli indiani. Il presidente del Consiglio andrà al tavolo con una strategia ben definita -dal primo giorno lavora al dossier Taranto- ma prima di cambiare le cose, con misure ad hoc, vuole toccare con mano quanto AncelorMittal -nelle ultime ore letteralmente assediato dalla magistratura italiana- sia deciso a tornare sui propri passi e a innescare la retromarcia sulla chiusura dello stabilimento.

**Ex Ilva: in Cdm non ci sarà scudo, governo aspetta esito vertice Mittal**

