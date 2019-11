Ex Ilva: V. Boccia, ‘speriamo in buon senso e pragmatismo governo’

Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Per risolvere la vicenda dell’ex Ilva “speriamo nel buon senso e nel realismo e pragmatismo del governo e di alcuni ministri e del premier, che ha fatto suo il dossier. Si tratta di armonizzare la sostenibilità ambientale, economica e sociale in particolare nel Mezzogiorno, che ha fame di lavoro”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un convegno di Anitec-Assinform a Milano. “Nel rispetto dei ruoli di Stato, privati, azionisti e lavoratori bisogna costruire un modello virtuoso”, ha continuato.

“Ci auguriamo che non prevalga un’idea ideologica e dogmatica delle cose. Il rischio che corriamo è che per risolvere la questione ambientale alla fine non solo non la risolviamo, ma generiamo un’insostenibilità economia e sociale. Ci auguriamo che il premier possa lavorare con grande buon senso e risolvere questa questione”, ha concluso Boccia.