Fca: Tavares (Psa), ‘operazione win-win, sinergie per 3,7 mld’**

Parigi, 8 nov. (Adnkronos) – L’operazione Fca – Psa “è un’operazione win-win” che “creerà valore ai due azionisti. E’ un bel affare per i due azionisti”. Così ai microfoni di Bfm Business il Ceo del gruppo francese, Carlos Tavares sottolineando che sinergie “sono stimate in 3,7 miliardi di euro. E’ un valore che vogliamo migliorare con il tempo”. Tavares ribadisce la complementarità tra i due gruppi: “non bisogna dimenticare la potenza di Fca in America, in particolare nel Nord America con una quota di mercato del 12%. E’ un elemento di complementarità geografico importante che si aggiunge alla complementarità tecnologica” tra i due gruppi.