Fincantieri: Campo (Cgil), ‘sentenza riconosce giustizia a lavoratori’

Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – La Cgil Palermo esprime “grande soddisfazione” per la sentenza con cui oggi sono stati assolti i 38 operai di Fincantieri, di cui 37 iscritti alla Fiom, che nel 2011 avevano partecipato a uno sciopero al Cantiere navale di Palermo. “E’ una sentenza che riconosce giustizia ai lavoratori per un lungo processo che hanno dovuto subire ingiustamente ‘ dichiara il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo – Questi operai sono stati processati per aver lottato per la difesa del loro posto di lavoro e per i loro diritti. La denuncia di Fincantieri si è rivelata del tutto infondata. Ci auguriamo da questo momento l’attenzione si concentri ancora di più sullo sviluppo e sul rilancio del cantiere, per consolidare la crescita produttiva di Palermo e dell’occupazione nella nostra città”.