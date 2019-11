Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Non faccio speculazioni, non ho elementi per giudicare. Renzi va sconfitto in cabina elettorale, non nelle aule dei tribunali. Mi auguro che la giustizia sia veloce, per lui e per tutti. Indegno che ci siano processi che durano 5, 6, 7… 10 anni. La giustizia su questo fronte va radicalmente riformata”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.