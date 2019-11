Forte nevicata nel sudest della Francia: un morto e 300mila case senza elettricità

Forti nevicate hanno generato il caos nel sudest della Francia: circa 300mila utenze sono senza elettricità, principalmente nella Drôme, in Ardèche, nell’Isère e nel Rodano.

“C’è molta neve. Le condizioni della notte sono stati difficili ed è difficile dire per ora la data del ripristino“, ha dichiarato Robin Devogelaere, direttore della comunicazione di Enedis, l’ente per la distribuzione elettrica.

Un autista di 63 anni è morto ieri sera nella città di Roche, nell’Isère settentrionale: stava cercando di spostare un albero caduto sotto il peso della neve, con l’aiuto di altre persone, quando un secondo albero è caduto su di loro.

A Lione e Saint-Etienne sono caduti 15 centimetri di neve. Tutte le strade e autostrade del sudest sono state interrotte in più punti per la neve, che è caduta particolarmente pesante e si è subito attaccata al suolo.