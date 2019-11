Fracking: il governo britannico mette al bando tecnica di fratturazione idraulica

Il governo britannico ha messo al bando il “fracking“, la tecnica di fratturazione idraulica del sottosuolo per l’estrazione del petrolio e dello shale gas, o gas di scisto.

La decisione ha effetto immediato e rappresenta una vittoria importante per gli ambientalisti e le comunità locali: alla base del provvedimento vi è un nuovo studio scientifico secondo cui non è possibile escludere conseguenze “inaccettabili” per le persone che vivono vicino a questi siti. Il report , realizzato dall’Autorità per il petrolio e il gas, precisa che è impossibile prevedere la potenza dei terremoti provocati dalla tecnica.