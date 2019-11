Frammenti di plastica in un noto prodotto Findus: consumatori in allerta

Spinaci Findus surgelati con frammenti di plastica trovati da un consumatore. A darne notizia è la cronaca di Milano: pezzo di plastica ritrovato all’interno di una confezione di spinaci Findus e denunciato da un consumatore. Fortunatamente il frammento non è stato ingerito e nessuno ha avuto ripercussioni.

Codacons: “Situazioni pericolose che possono provocare serissimi danni alla salute dei consumatori. Fortunatamente in questo caso nessuno ha avuto ripercussioni alla propria salute, ma si è trattato solo di una circostanza fortuita. In questo caso risponde il produttore, che nel caso di danno alla persona, causalmente collegato al corpo estraneo, deve risarcire il consumatore. Se qualcuno si è trovato nella stessa situazione può segnalare l’accaduto al Codacons anche al fine di avere assistenza e consulenza legale per l’accaduto all’e-mail info@codaconslombardia.it e al numero 02/29419096“.