Frana A6 Torino-Savona, il traffico si riversa sulla Statale del Passo del Turchino: maxi ingorgo a Mele [FOTO]

Situazione critica ieri in Liguria per la viabilità dopo la chiusura dell’A6 Torino-Savona per la frana che ha travolto un viadotto nei giorni scorsi. Migliaia di auto stanno percorrendo il percorso alternativo del passo del Turchino, attraversando tanti comuni dell’entroterra come Mele (nella foto a corredo dell’articolo). Fortunatamente ieri l’autostrada è stata aperta, seppur con una sola carreggiata a due sensi di marcia, e la situazione di emergenza nell’entroterra è rientrata.