Fuma sigaretta in ospedale ma il pigiama prende fuoco: paziente gravemente ustionata

Un lembo del suo pigiama ha preso fuoco mentre fumava una sigaretta sul terrazzo della camera nell’ospedale di Assisi (Perugia) in cui era ricoverata. Una donna è rimasta gravemente ustionata nell’incidente che è avvenuto nella notte attorno alle 4. Secondo quanto ricostruito dalla Usl Umbria 1, i soccorritori, arrivati non appena scattato l’allarme antincendio, hanno prestato le prime cure alla paziente, posizionandole sul corpo teli di cotone bagnato e mettendole una maschera di ossigeno. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasportata all’ospedale di Perugia.