Funivia di Taormina: simulato intervento di soccorso in caso di blocco [FOTO]

Giorno 5 novembre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano – SASS – delle stazioni Etna Nord, Etna Sud e Sicilia Orientale hanno simulato un intervento in caso di blocco delle cabine della funivia che collega Taormina a Mazzarò. La convenzione prevede l’intervento dei tecnici di soccorso alpino e speleologico che con manovre speleo alpinistiche raggiungono, mettono in sicurezza ed evacuano i passeggeri. La struttura gestita da Asm si sviluppa in lunghezza per circa 700 metri e ha un dislivello di 170 metri, arrivando ad avere un’altezza massima da terra di 30 metri. Presente il direttore d’esercizio dell’impianto funiviario, ing. Sergio Sottile. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano garantisce lo stesso servizio per la funivia Trapani-Erice (Trapani) e la funivia della Mùfara a Piano Battaglia (Palermo). I tecnici del SASS sono pronti ad intervenire in caso di avaria per evacuare i passeggeri bloccati.

Impegno continuo e assidua formazione dagli istruttori del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico-CNSAS.