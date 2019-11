Il futuro della contraccezione, basta un cerotto applicato per un minuto

Un team di ricercatori guidati dal Georgia Institute of Technology, ha condotto uno studio pubblicato su Science Advances che potrebbe aprire la strada al futuro della contraccezione: è stato sviluppato un cerotto che offre protezione per un mese, applicandolo e rimuovendolo solo dopo un minuto.

La ricerca è stata condotta al momento sui topi: si tratta di un patch in grado di somministrare i farmaci senza dolore e rapidamente. Il cerotto ha una serie di microaghi sulla parte inferiore, parte che viene applicata sulla pelle. Gli aghi sono piccolissimi: non causano dolore o disagio quando applicati, e sono realizzati con un polimero biodegradabile miscelato con l’ormone levonorgestrel.

Quando il cerotto viene applicato sulla pelle, i microaghi la forano, i fluidi corporei interagiscono con il materiale che sta sul cerotto che quindi viene rilasciato: dopo un minuto circa, il cerotto può essere rimosso, cioè non occorre tenerlo in posizione come i patch per smettere di fumare. All’interno della pelle gli aghi si rompono, rilasciando piccole quantità di levonorgestrel nel flusso sanguigno, impedendo la gravidanza.

I ricercatori hanno testato il cerotto sui topi, riscontrandone l’efficacia, ed anche con un placebo su 10 donne volontarie.