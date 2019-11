Gatto Nero Day: domenica 17 novembre si celebra la giornata del felino dal manto corvino

Mancano due giorni alla edizione 2019 del Gatto Nero Day, un edizione che in Italia e nel mondo sarà celebrata domenica 17 novembre con oltre 500 eventi organizzati in Italia e in altri paesi europei e degli altri continenti. La festa nata oltre quindici anni fa per contrastare l’uccisione dei gatti neri durante i riti sacrificali della notte di Halloween si è trasformata sempre più nella giornata di festa e di adozioni per il gatto neromantato. Quest’anno la festa doveva vedere proprio domenica l’inaugurazione del museo di Napoli del gatto nero, la cui apertura, per motivi squisitamente tecnici è stata rimandata di due mesi a venerdi 17 gennaio 2020. Rimangono comunque in campo molte iniziative promosse a tutti i livelli. La festa nata per iniziativa del presidente AIDAA Lorenzo Croce vedrà l’associazione madre impegnata in due iniziative: l’albo nazionale del gatto nero e la prima edizione del premio “Gatto Nero contro la Sfortuna” che sarà assegnato proprio nella giornata di domenica prossima e a livello culturale la proposta di adottare un gatto nero negli uffici pubblici contro la sfortuna.

L’ALBO UFFICIALE DEL GATTO NERO

E’ possibile iscrivere il proprio gatto all’albo ufficiale del gatto nero semplicemente mandando una foto del micio nero con il suo nome e la sua età e i vostri gatti saranno iscritti ufficialmente nell’albo del gatto nero che in questi anni ha visto diversi centinaia di gatti neri italiani.

Per iscriversi basta mandare una mail a presidenza.aidaa@gmail.com e i vostri gatti saranno inseriti assolutamente gratuitamente nell’albo.

http://albodelgattonero.blogspot.com/

CONCORSO GATTO NERO CONTRO LA SFIGA

Consiste in una classifica dei personaggi che hanno detto o fatto iniziative che si sono rivelate assolutamente contrarie rispetto ai loro intenti e che quindi necessitano di un premio alla sfiga per combattere la quale sarà loro regalato un peluche di gatto nero che sarà inviato al domicilio dei vincitore del concorso il cui nome verrà reso pubblico appunto domenica 17 novembre.

ADOTTA UN GATTO NERO IN UFFICIO

E’ un operazione che durerà tutto l’anno e sarà anche questa pubblicamente presentata domenica prossima online e permetterà agli uffici pubblici di adottare un gatto nero proprio contro la sfortuna,in questa occasione sarà reso noto anche il decalogo su come rendere felice un gatto nero in casa.