Genova, 8 anni fa l’alluvione: “Lavoriamo perché non si ripeta”

“Era il 4 novembre del 2011, quando Genova venne travolta dall’alluvione durante la quale persero la vita 6 persone, tra cui 2 bambine. Oggi, a distanza di 8 anni esatti, la Liguria si sveglia affrontando l’ennesima emergenza meteo. Stamattina sarò a Sestri Levante e a Borghetto Vara, vicino ai sindaci e agli abitanti dei comuni più colpiti da quest’ondata di maltempo. Stringersi a loro e lavorare al massimo per la sicurezza dei cittadini è il modo migliore per onorare chi ha perso la vita nelle scorse alluvioni e per lottare affinché tragedie simili non si ripetano. Genova e la Liguria non dimenticano“: lo ha scritto su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti.