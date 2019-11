Ghiacciaio Planpincieux, Comune di Courmayeur: “Permangono condizioni di criticità”

Il Comune di Courmayeur informa in una nota “che in base alle valutazione tecniche trasmesse dall’Amministrazione regionale e da Fondazione Montagna Sicura, allo stato attuale permangono condizioni di criticità relative al ghiacciaio Planpincieux. Di conseguenza per il prossimo periodo rimangono in vigore le misure adottate dal Comune nell’ambito delle azioni di protezione civile.

Attualmente sono in corso di valutazione le modalità di gestione nel prossimo periodo alla luce sia dell’evoluzione del ghiacciaio sia dell’imminente stagione invernale.

Per rendere partecipi i residenti e gli operatori della Val Ferret del quadro attuale, l’Amministrazione comunale organizzerà un incontro in data lunedì 11 novembre alle ore 18.30 presso l’Auditorium di Courmayeur.”