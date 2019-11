Gigi Marzullo ai Lunatici di Rai Radio 2: “Sono laureato in medicina e abilitato alla professione, ma se ho mal di testa chiedo consiglio a un medico”

Gigi Marzullo è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

Marzullo ha raccontato alcuni aspetti di se: “Iniziai ad aprire una luce televisiva nella notte di Rai1, il programma si chiamava ‘Dopo mezzanotte’. Poi è arrivata ‘Mezzanotte e dintorni’, mentre nel 1994 è arrivata ‘Sottovoce’, che festeggia quest’anno i suoi primi 25 anni. Da bambino ero un po’ pacioccone, tranquillo, studioso. Un po’ per benino.

Poi ho cercato un po’ di cambiare le regole che giustamente mi avevano dato i miei genitori. Ho iniziato a farmi crescere i capelli, la barba, a prendere visione del mondo, a indirizzare le cose che per me non andavano bene. Ho iniziato l’università a Pisa, ho cambiato il mio modo di essere. Sono laureato in medicina e chirurgia, sono abilitato alla professione, ma se ho mal di testa chiedo consiglio ad un medico. I miei genitori mi hanno sempre lasciato libero, ma volevano prendessi una laurea. A diciannove anni volevo fare l’attore, mi piaceva il mondo dello spettacolo, poi ho iniziato a lavorare con alcune radio, poi al Mattino di Napoli, dopo è arrivata la Rai. Non recito, non cerco di fare il furbo, non mento né con gli altri né con me stesso. Ognuno nella vita deve fare quello che sente, senza pensare al traguardo da tagliare. Poi se arriva, bene. Nella mia carriera non c’è stata malizia, non c’è stata furbizia. Sono diventato Marzullo a mia insaputa”.

Si può vivere ‘sottovoce’ nonostante i tempi in cui sembra vincere chi urla più forte: “L’importante non è urlare, ma dire la verità, dire le cose che si pensano. Poi il telespettatore, gli altri, capiscono. Quando sei in buonafede, anche se sbagli poi arriva il perdono”.

Sulle sue domande cult: “Alcune le ho sempre avute con me. Tipo quella ‘la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio’. E’ anche in sintonia con l’orario in cui va in onda il mio programma. ‘Si faccia una domanda e si dia una risposta’ non l’ho inventata io. All’università c’era un professore di chimica che quando era in una giornata positiva lo diceva agli studenti. Era la domanda a piacere che ognuno di noi forse ha incontrato nel percorso scolastico”.

Sulle persone intervistate che più lo hanno emozionato: “Uno dei primi incontri in un albergo di Roma l’ho fatto con Glenn Ford, un divo mondiale. Poi Sofia Loren, Woody Allen. Lui mi ha mandato un paio di suoi occhiali con una dedica. Ma non la montatura, proprio gli occhiali, con le lenti! Io da semplice ragazzo di provincia mi sono trovato davanti persone che per me erano dei veri miti. Ricordo anche Gassman, Sordi, Tognazzi. Ricordo Ugo Tognazzi in un camerino a Roma che parlando della morte urlava ‘Io non voglio morire'”.