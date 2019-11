Roma, 20 nov (Adnkronos) – “Abbiamo trovato l’accordo sul processo civile che andrà in Cdm probabilmente già la settimana prossima”, è una “riforma importantissima, chiesta dalle imprese, fondamentale anche per gli investimenti in Italia, una riforma che dimezza i tempi del processo”. Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lasciando il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla giustizia.