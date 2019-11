Google ricorda Claudio Bravo Camus: chi è l’artista protagonista del doodle di oggi

Il doodle di Google di oggi racconta di arte e in particolare di un pittore molto noto: Claudio Bravo Camus. Ma chi è questo artista? Fu un pittore cileno nato nel 1936 e morto nel 2011.

L’artista, di stampo iperrealista, attraverso i propri dipinti fu in grado di rappresentare in modo preciso la realtà: il doodle di oggi in particolare racconta le opere dell’autore dedicate agli oggetti impacchettati, scatole di carta legate con una corda. Bravo Camus iniziò a dipingerli all’inizio degli anni Sessanta, quando viveva in Spagna.

Di formazione cilena, ha poi sviluppato il proprio stile ispirandosi a quello dei maestri classici spagnoli, coniugando tecnica e provocazione. Molto noto come ritrattista, fu amato e conosciuto in tutto il mondo: la sua prima mostra fu organizzata quando Bravo Camus aveva appena 17 anni. Era il 1954 e l’autore espose le proprie opere al Salon 13 di Valparaiso.

Alcuni dei suoi dipinti più celebri hanno come tema dei pacchetti di carta legati con una corda: l’artista raccontò di aver tratto ispirazione da un regalo fattogli dalla sorella, che durante una visita gli portò alcuni pacchetti che aveva appoggiato su un tavolo. L’artista fu incuriosito dalla loro forma e dalla particolare carta che li avvolgeva: decise così di riprodurli, e lo fece mettendo in mostra la sua grande tecnica e l’abilità nell’ingannare l’osservatore dando l’illusione della tridimensionalità.

Google lo ricorda oggi perché avrebbe compiuto 83 anni: l’artista era nato a Valparaiso l’8 Novembre 1936.