Gorizia in lutto: morta a 111 anni Cecilia Seghizzi

“Un altro grande lutto per Gorizia. L’ho vista qualche mese fa nel giorno del suo compleanno e posso assicurare che nei suoi occhi c’era ancora tutto l’amore e la curiosità per la vita che sempre hanno contraddistinto la sua esistenza. Se ne va una persona straordinaria, che tanto ha dato a Gorizia e che porterò sempre nel cuore. Verificherò, sia per lei sia per Antonio Scarano, la possibilità di intitolare un luogo di Gorizia alla loro memoria“: con queste parole il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna esprime il suo cordoglio per la morte di Cecilia Seghizzi, figlia del compositore maestro di cappella Cesare Augusto Seghizzi.

Cecilia, scomparsa a 111 anni, è nata a Gorizia, ed è stata compositrice, pittrice acquerellista e didatta.