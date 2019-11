Governo: Delrio, ‘più fatica con i grillini che con i miei 9 figli’

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Se faccio più fatica con i miei nove figli o con i grillini? ‘Assolutamente i grillini, sono impegnativi, non che siano cattivi ma sono molti e con molte opinioni diverse”. Scherza così, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, a cui i conduttori avevano chiesto un confronto tra la gestione della sua numerosa famiglia e il rapporto coi 5S.

Tutti i figli, rivela Delrio, ‘hanno fiducia nel centrosinistra. Ci sono dei ‘renziani’ che però, diciamo, sono rimasti nel Pd”. C’è qualcuno dei suoi figli del M5S? ‘In questo momento no, c’è però stata una delle mie figlie ma un anno e mezzo fa”. Lei ha votato per i grillini? ‘Non lo so, diciamo che lei è stata una loro simpatizzante”. E un’altra apprezzava Casini…”Mamma mia, si è vero. Casini è simpatico, piace, ma in quel momento abbiamo ragionato sul fatto che il Pd fosse un po’ più spostato a sinistra”. A chi gli domanda infine se qualcuno dei suoi figli fosse tra le ‘sardine’ di Bologna o Modena, ‘no – ha risposto Delrio – ma ci sarà sicuramente qualcuno di loro la settimana prossima a Reggio Emilia per una manifestazione spontanea”.