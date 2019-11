Governo: Gualtieri, ‘firma riforma Salva-stati a dicembre, attacchi Salvini grotteschi’

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La firma del trattato di riforma del fondo salva-stati avverrà a dicembre”. Ad affermarlo a ‘Otto e mezzo’ su La7 è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri precisando che “nessuno ha firmato nulla” e “quindi neanche l’Italia”. Comunque “non penalizzerebbe l’Italia”, precisa Gualtieri che giudica gli attacchi del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha parlato di accuse di alto tradimento di Stato nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “di abbastanza grotteschi. E’ una tempesta in un bicchiere d’acqua. Non sanno di cosa parlano”, dice Gualtieri riferendosi sia a Salvini e che a Giorgia Meloni. “Vorrei ringraziare il mio predecessore, Giovanni Tria per come ha condotto il negoziato ed è riuscito ad evitare tutte le cose negative che alcuni paesi volevano introdurre. E’ stato bravo”.