Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Al posto di Conte vedo le elezioni. Vedo un nuovo Parlamento che elegge un nuovo governo, con un presidente del Consiglio del popolo italiano. Poi, non penso che Draghi da abusivo entrerebbe al posto di un altro abusivo. Ci son le elezioni, la via maestra sono le elezioni”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda di Alessandro Poggi per la trasmissione di Raidue ‘Povera Patria’.