Prodotto con grano italiano ritirato per rischio microbiologico [INFO e DETTAGLI]

Prodotto con grano italiano ritirato per rischio microbiologico: si tratta Freselline integrali con grano italiano gr. 350 “PERCORSI DI GUSTO” (EAN: 8030582801216 – codice 79898,01) a marchio PRIMIA prodotto da Agorà. Il ritiro è a opera di COLACCHIO FOOD SRL e la causa è la presenza di deossinivalenolo (o DON o vomitossina), una micotossina appartenente al gruppo dei tricoteceni prodotta da alcune specie di Fusarium (F. graminearum, F. culmorum, ecc..).

Chiunque avesse acquistato il lotto sopra indicato è pregato di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita. L’azienda si scusa per il disagio. Per eventuali informazioni contattare il produttore:Tel. 0963.331290 – 3478871460 Mail: qualita@panificiocolacchio.it -info@panificiocolacchio.it.