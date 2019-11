Grecia, forte terremoto a Creta: “Scossa non legata a quelle in Albania e Bosnia”

In riferimento alla forte scossa di terremoto registrata questa mattina vicino Creta, Efthymios Lekkas, capo della Earthquake Planning and Protection Organization greca, ha dichiarato ai media locali che l’evento odierno non è legato a quelli che hanno colpito l’Albania e la Bosnia ieri: “I terremoti a questa profondità sono normalmente eventi singoli e non sono seguiti da molte repliche. Quindi, non ci sono seri motivi di preoccupazione“, ha spiegato l’esperto.

Parlando all’agenzia di stampa statale greca, Akis Tselentis, direttore dell’Istituto Geodinamico della Grecia, ha confermato che le scosse non sono collegate.