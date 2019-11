Greta Thunberg in una foto del 1898, l’immagine che scatena le teorie complottiste: “È una viaggiatrice del tempo”

Greta Thunberg, 16enne attivista svedese, è finita sulle prime pagine di tutto il mondo quest’anno dopo le sue proteste contro la mancata azione sul clima a scala globale. Per molti giovani, Greta è diventata un modello da seguire. Sulla scia delle sue proteste davanti al Parlamento svedese, in milioni, nel mondo, partecipano a scioperi globali per esortare i potenti ad agire contro i cambiamenti climatici. Quegli stessi potenti che esaltano il movimento giovanile, anche se le proteste sono rivolte proprio contro di loro. Qualcosa forse non torna…

Oggi c’è addirittura chi crede di aver visto Greta in una foto di oltre 120 anni fa. Sui social, infatti, circola una foto che mostra tre bambini che lavoravano sul sito di una miniera d’oro nel Territorio dello Yukon in Canada. La foto risale al 1898 ed è stata trovata negli archivi della University of Washington. È innegabile che la bambina sulla sinistra somigli moltissimo a Greta. Ma invece di pensare a strane ma possibili somiglianze e coincidenze, la teoria del complotto che è iniziata subito a circolare è solo una: Greta Thunberg è una viaggiatrice del tempo inviata a noi dal futuro per salvarci.

Così sui social, si sono scatenati i commenti più assurdi sulla fotografia. “Forse viene dal futuro ed è stata mandata indietro nel tempo in momenti chiave della storia per fermare i cambiamenti climatici”, ha scritto un utente. “In realtà lei è una viaggiatrice del tempo ed è venuta per avvisarci sul futuro. È l’unica spiegazione”, ha scritto un’altra persona. “Non sono per le teorie complottiste ma lei è al 100% una viaggiatrice del tempo”, si legge in un altro commento. Nonostante sia sul sito web della University of Washington, c’è chi sostiene che la foto sia stata “sicuramente modificata” perché le due facce sono “identiche”.

Chissà cosa ne penserà Greta, che in questo momento è in viaggio nell’Atlantico per far ritorno dal Nord America, dove si era recata per la sua battaglia contro i cambiamenti climatici. Dopo lo spostamento della sede della COP25 da Santiago, in Cile, a Madrid a causa dei disordini nella capitale cilena, Greta si è ritrovata improvvisamente lontana dall’Europa, il che l’ha costretta a cercare un passaggio per tornare indietro.