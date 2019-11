Greta Thunberg salpa verso Madrid: ha trovato un “passaggio”, viaggerà in catamarano [FOTO]

Greta Thunberg tornerà in Europa salpando dalla Virginia a bordo di un catamarano: parteciperà alla COP25 di Madrid, la conferenza mondiale sul clima. Il viaggio inizia oggi a bordo de “La Vagabonde” grazie al passaggio offerto alla giovane attivista svedese dagli australiani Riley Whitelum e Elayna Carausu, considerati gli “influencer della vela”. A bordo anche lo skipper inglese Nikki Henderson e la figlia di 11 mesi della coppia, Lenny. La conferenza sul clima, che inizialmente si sarebbe dovuta tenere in Cile, è stata spostata in Spagna a causa dell’ondata di proteste in tutto il Paese, e si aprirà a Madrid il 2 dicembre.

Ad agosto Greta aveva raggiunto gli Stati Uniti per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ed in quella occasione aveva viaggiato a bordo di uno yacht a zero emissioni, per 15 giorni.

Il catamarano “La Vagabonde” è attrezzato con pannelli solari e idro-generatori per l’alimentazione, praticamente a zero impatto ambientale.