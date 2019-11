Dopo l’hamburger Mc Donald’s di 10 anni fa, ecco le FOTO di quello più vecchio in assoluto (e ancora intatto)

L’età di questo hamburger acquistato al Mc Donald’s è strabiliante: ha 24 anni. Ed è intatto. E’ stato acquistato nel lontano 1995. Almeno così dicono i due ragazzi australiani che lo hanno conservato per tutto questo tempo in una scatola di legno, nel suo involucro, e lo hanno riaperto cinque anni fa, esattamente 20 anni dopo l’acquisto. A fare questo strano esperimento sono stati due australiani, Eduard Neetz e Casey Dean.

I due, nel 1995, avevano comprato un hamburger per il loro collega, che poi però non lo ha mangiato e così hanno avuto l’idea: conservare l’hamburger e metterlo in una scatola di legno, per poi aprirla dopo 20 anni. Il panino, oggi, sembra essere ancora intatto, anzi meglio conservato di quello islandese di qui vi abbiamo parlato due giorni fa:

Cosa contengono i panini della nota catena di fast food, e volendo anche di tutte le altre catene? Sembrerebbe facile rispondere: gli ingredienti sono riportati fedelmente sugli involucri, ma se quanto affermano i due australiani e il fan islandese di Mc Donald’s è vero, potrebbero contenere qualcos’altro. Ma chissà cosa.