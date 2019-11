Hong Kong, bus contro barriera di cemento: 33 feriti

33 persone sono rimaste ferite oggi, quando un autobus ha colpito una barriera di cemento su una superstrada nel distretto di Kwun Tong a Hong Kong. Lo comunica il governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong. L’incidente si è verificato quando un autobus a due piani ha colpito la barriera di cemento sulla tangenziale di Kwun Tong, un’autostrada sopraelevata nel distretto di Kwun Tong, a Kowloon East. La parte anteriore dell’autobus si è deformata e il parabrezza frantumato. I vigili del fuoco e i paramedici sono arrivati sul posto per soccorrere i feriti. Il dipartimento per i servizi di informazione del governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ha confermato che le 33 persone ferite nell’incidente sono state trasferite in cinque ospedali.