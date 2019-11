Incendi in California: roghi sotto controllo ma l’attenzione rimane alta

Sotto controllo gli incendi che nelle ultime settimane hanno devastato acri di terreno in California e costretto a evacuazioni di massa: nonostante ciò, l’attenzione rimane alta, in quanto il clima caldo e arido fa temere nuovi focolai.

Il comandante dei Vigili del fuoco della Contea Ventura, Steve Kaufmann, ha spiegato che è stato domato per il 50% l’incendio che ha devastato circa 10mila acri: i pompieri hanno continuato a lavorare sulle linee di contenimento durante il fine settimana e hanno prestato particolare attenzione alle colture di avocado e agli agrumeti della contea minacciati dalle fiamme.