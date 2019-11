Incendi nel sud della California: i vigili del fuoco lottano senza sosta contro il vento forte

Lavoro incessante per i vigili del fuoco nel sud della California, per spegnere l’ultimo degli incendi che per giorni hanno minacciato tutta l’area costringendo quasi 11mila persone ad abbandonare le case.

A complicare ulteriormente la situazione anche il forte evento e l’aria secca: i pompieri cercano sopratutto di tenere le fiamme lontane dalle fattorie e dai frutteti.