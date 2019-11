Incendio in stabile a Firenze: una persona intossicata e due appartamenti inagibili

L’incendio in un appartamento a Firenze, in un edificio di via Vecchia di Pozzolatico, ha causato l’intossicazione di una persona che nell’abbandonare la propria casa, situata al piano superiore, ha respirato i fumi della combustione e che è stata soccorsa dal 118. L’incendio ha gravemente danneggiato l’appartamento al piano terreno. I vigili del fuoco hanno dichiarato la momentanea inagibilità di due appartamenti nello stesso stabile e cinque persone hanno trovato provvisoria sistemazione presso familiari e parenti.