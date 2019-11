Incendio su traghetto nello Stretto di Messina, 22 passeggeri salvati e sbarcati a Reggio Calabria dalla Guardia Costiera [LIVE]

Un principio d’incendio ha interessato oggi pomeriggio un traghetto in servizio tra Reggio Calabria e Messina mentre era in mezzo allo Stretto. Allertati i soccorsi, da Messina è stato chiesto l’intervento della Capitaneria di porto di Reggio che ha inviato due motovedette mentre la nave si trovava circa un miglio al largo di Catona. La nave è stata portata in una rada davanti al litorale tra Gallico e Catona, a Reggio. Sul posto sono intervenuti anche un rimorchiatore Megrez e un’unità dei Vigili del Fuoco. Una delle motovedette ha recuperato a bordo 22 passeggeri e li ha sbarcati nel porto di Villa San Giovanni senza che corressero pericoli. Nessuno è rimasto ferito. La nave procede a rimorchio del Megrez verso il porto di Reggio Calabria. Secondo la Capitaneria, il principio d’incendio e’ stato causato da avaria tecnica. Sono in corso accertamenti.

Proprio ieri a Messina la Capitaneria di Porto aveva svolto un’esercitazione anti incendio.