Incidente di caccia: scambiato per preda viene colpito da fucilata, ferito 54enne

Scambiato per una preda, il compagno di battuta di caccia gli ha sparato ferendolo: è accaduto ieri a Montalcino (Siena), in località Castelgiocondo. Un 54enne stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale, ed è rimasto ferito accidentalmente al polpaccio destro da un colpo di fucile esploso da un compagno cacciatore, un ventenne.

Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Siena dove è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia vascolare. Oggi è stato dimesso con 20 giorni di prognosi.

Il ventenne è stato denunciato per lesioni personali colpose. Il fucile del giovane è stato sottoposto a sequestro.