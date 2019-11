Incidente nel Lodigiano: due volontari di protezione civile folgorati in esercitazione

Due volontari di protezione civile di 39 e 48 anni sono rimasti folgorati questa mattina, attorno alle 11, per una scarica elettrica da 15mila volt, in alta tensione, mentre stavano posizionando una stazione radio nei pressi del lago della cava del Belgiardino di Montanaso Lombardo (Lodi). La prima ipotesi è che una delle antenne sia arrivata accidentalmente a pochi centimetri di distanza da un cavo elettrico sospeso tra due pali e una scarica si sia trasmessa alle apparecchiature, installate su un furgone. I due volontari sono stati portati in ospedale a Lodi, non risultano in pericolo di vita. L’infortunio, sul quale sono intervenuti per le indagini la questura di Lodi e i tecnici dell’Ats Metropolitana, è avvenuto nell’ambito dell’esercitazione Vardirex che coinvolge la colonna mobile di Protezione Civile di Regione Lombardia e anche l’Esercito. I militari non erano impegnati direttamente in questa parte di scenario.