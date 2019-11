Tratti in salvo 3 alpinisti tedeschi sulla parete Nord dell’Ortles: ieri sera hanno lanciato l’allarme perché a 100 metri dalla vetta non riuscivano a proseguire. Il soccorso alpino di Solda li ha accompagnati all’anticima, dove sono stati recuperati e portati a valle dall’elisoccorso Pelikan. Gli alpinisti erano stremati, con lievi sintomi di ipotermia, ma in generale in buone condizioni.