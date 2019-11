Incidenti in montagna: doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico nel gruppo del Carega

Doppio intervento per l’area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico sul gruppo del Carega per due incidenti distinti ma con una dinamica simile. Il primo intervento si è reso necessario per soccorrere due escursionisti che stavano percorrendo il sentiero 108 e sono scivolati per circa 100 metri lungo un canalone di neve ghiacciata nella Val di Penez a valle del passo Pertica, a una quota di 1.600 metri circa. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattato verso le ore 12.00. Il coordinatore del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero che con l’uso del verricello ha calato sul posto un tecnico ed una equipe medica. I due escursionisti sono stati quindi imbarcati a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale di Rovereto per gli accertamenti medici a seguito delle contusioni riportate nella caduta.

In contemporanea si è svolto un secondo intervento per soccorrere un escursionista dotato di ramponi, scivolato anch’esso lungo un canale di neve ghiacciata sotto la cima del Monte Zevola a sud del passo Pertica a una quota di 1.600 metri circa. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è partita dal gestore del Rifugio Passo Pertica. L’elicottero ha soccorso l’uomo gravemente ferito che dopo essere stato intubato, è stato elitrasportato con urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.