Emergenza smog in India: Nuova Delhi soffoca, voli deviati

Ancora allarme smog a Nuova Delhi che continua a soffocare in una nebbia spessa e tossica: è il peggior livello d’inquinamento mai raggiunto da anni, tanto che numerosi voli sono stati deviati o posticipati. Intanto, i politici a livello federale e statale si accusano reciprocamente della responsabilità della situazione e della mancata risposta alla crisi. “L’inquinamento ha raggiunto livelli insostenibili”, ha dichiarato il Chief minister locale, Arvind Kejriwal, su Twitter. Lo smog che avvelena la megalopoli è un mix di scarichi d’auto, emissioni industriali, fumi degli incendi nelle aziende agricole degli Stati vicini.

Migliaia di mascherine sono state distribuite alla popolazione nei giorni scorsi. La concentrazione di particelle sotto i 2,5 micron ha toccato il livello più alto della stagione, esacerbato dalla leggera pioggia di sabato, secondo il sistema meteo indiano (Safar). La lettura d’inquinanti nell’atmosfera ha invece toccato gli 810 microgrammi per metro cubo domenica mattina, oltre la zona “pericolosa” secondo l’ambasciata Usa a Delhi, che monitora in modo indipendente i livelli d’inquinamento. Il livello di sicurezza consigliato dall’Oms non supera 25.

La visibilità è così scarsa che vettori come Air India e Vistara hanno hanno annunciato ritardi e deviazioni in altri aeroporti. Le scuole a Delhi resteranno chiuse sino a martedì, mentre da lunedì i lavori di costruzione sono sospesi e il traffico limitato. L’anno scorso un rapporto delle Nazioni unite aveva rivelato che 14 delle 15 città più inquinate al mondo sono in India, mentre secondo uno studio statunitense lo smog uccide prematuramente un milione di persone l’anno.