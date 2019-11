Influenza: meno di 2 bimbi su 100 sotto 5 anni si vaccinano, nel 2018-19 circa 883.000 colpiti da virus influenzali

Meno di 2 bimbi su 100 sotto i 5 anni vengono vaccinati contro l‘influenza, eppure si ammalano 5 volte di più dell’adulto. Tanto che, l’inverno passato, a esserne stati colpiti sono stati, secondo l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), 883.000 bambini in questa fascia di età. A puntare l’attenzione sui più piccoli è stato il Flu Day organizzato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) di Roma, per promuovere la vaccinazione anti-influenzale. I bambini tra 6 e 59 mesi, spiega il segretario di Fimp Roma e Provincia Teresa Rongai, “hanno una media nazionale di vaccinazioni di circa 1,7%, con valori minimi in Umbria allo 0,3% e nel Lazio a 0,8%. Eppure, sono i più esposti all’infezione e diffondono maggiormente il virus, favorendo il contagio anche in famiglia“.

In questa fascia d’età, inoltre, precisa Antonietta Spadea, direttore Unità Operativa Complessa Tutela e Promozione della Salute della Asl Rm1, “contrarre l’influenza può aumentare il rischio di faringiti, bronchiti e polmoniti“. Lungi dal rafforzare il sistema immunitario, il virus influenzale, infatti, presenta una proteina sulla superficie esterna, precisa Spadea, “che penetra nelle cellule delle vie respiratorie e lascia aperto il passaggio ad altri tipi di batteri, che possono creare una sovrainfezione“. Per questo il vaccino è fortemente consigliato e offerto in tutta Italia a chi soffre di asma. Alcune regioni, però, vanno anche oltre. Ad esempio, “nella Regione Lazio, si possono vaccinare gratuitamente i bimbi da 6 mesi a 9 anni che hanno sofferto di una qualche malattia respiratoria, pur se non particolarmente grave o cronica. Stiamo quindi sensibilizzando i pediatri a promuovere le vaccinazioni tra i bimbi piccoli“. Diversamente dal medico di medicina generale, che non può rifiutarsi di vaccinare gli anziani over65, i pediatri possono a loro discrezione decidere di farlo o meno. “Ma sono tenuti comunque – conclude – a informare i genitori dei rischi e a indirizzarli nel modo migliore“.