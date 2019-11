L’influenza si combatte a tavola con la dieta chetogenica: ecco cosa mangiare e cosa evitare

L’influenza si combatte a tavola, grazie ad una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati, che abbia come alimenti base i latticini, la carne e il pesce e solo alcune verdure, ma anche frutta secca a volontà. Si tratta della dieta chetogenica, che a quanto pare potrebbe aiutare a sconfiggere l’influenza. Lo suggerisce uno studio della Yale University pubblicato sulla rivista Science Immunology.

Quella chetogenica è una dieta che lascia poco spazio a tutti gli alimenti che contengono carboidrati, come pane, pasta, patate e dolci, favorendo così l’attivazione di cellule immunitarie specifiche, le cellule gamma delta T, che producono muco sulla superficie delle basse vie respiratorie, intrappolando così il virus. Gli esperti, durante la sperimentazione, hanno alimentato le cavie con una dieta chetogenica e poi con una normale (in cui l’apporto calorico deriva perlopiù dai carboidrati).

In base a quanto emerso i topolini, infettati con il virus influenzale, reagivano meglio all’infezione (sopravvivenza aumentata) se sottoposti a dieta chetogenica. Analizzando a fondo questo tipo di dieta, gli esperti hanno evidenziato che come sia in grado di attivare le cellule produttrici di muco. Se si impedisce l’attivazione di queste cellule gli effetti protettivi della dieta svaniscono. Secondo lo studio il metabolismo dei grassi è in qualche modo coinvolto nel funzionamento del sistema immunitario.