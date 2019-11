Influenza, ISS: l’epidemia 2019-2020 non è ancora iniziata

In Italia l’epidemia di influenza non è ancora iniziata: secondo l’ultimo bollettino Influnet pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, nella settimana tra il 28 ottobre e 3 novembre sono stati segnalati 89mila casi, per un totale di circa 243.000 da inizio sorveglianza.

L’incidenza è di 1,49 casi per mille assistiti, al di sotto della soglia di base di 2,96 casi che segna l’inizio dell’epidemia.

L’unica fascia d’età in cui questa soglia è stata toccata è quella dei bambini tra 0 e 4 anni, dove l’incidenza registrata è stata di 2,97 casi per mille assistiti. Nelle altre fasce d’età i dati sull’incidenza sono bassi: 0,87 casi tra i 5 e 14 anni, 1,56 tra i 15 e 64 anni e 0,97 casi negli over65. In ogni caso – precisa l’ISS – l’incidenza osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato al momento i loro dati.