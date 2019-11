Influenza: in Piemonte oltre 587mila le persone già vaccinate

In Piemonte oltre 587 mila persone si sono gia’ vaccinate contro l’influenza, a un mese dall’inizio della campagna promossa dalla Regione sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute. E’ stato cosi’ quasi raggiunto il risultato della scorsa stagione, quando le vaccinazioni erano state complessivamente 670 mila.

Il servizio sanitario offre gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti coloro che, per le loro condizioni di Salute, sono piu’ a rischio. Sono i soggetti con eta’ maggiore o uguale a 65 anni e le persone che soffrono di malattie croniche. Nella campagna sono coinvolti anche i farmacisti che, in base dell’accordo siglato con Federfarma e Assofarm, consegnano i vaccini ai medici e ai pediatri e si impegnano a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione. Lo scorso anno l’influenza ha colpito in Piemonte circa 640 mila persone, soprattutto tra meta’ gennaio e inizio marzo.