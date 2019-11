Inondazioni in Somalia, ONU: 547mila persone colpite, 17 morti

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha) ha reso noto che oltre 547mila persone sono state colpite dalle inondazioni in Somalia, e 370mila sono state costrette ad abbandonare le proprie case.

Almeno 17 persone sono morte a causa delle alluvioni dal 21 ottobre.

“Fattorie, infrastrutture e strade sono state distrutte, mentre nelle zone più colpite mancano i mezzi di sussistenza,” rileva il rapporto Ocha. Le agenzie umanitarie hanno raggiunto almeno 105mila persone colpite dalle alluvioni in Somalia, ma in molti restano senza assistenza: “I distretti più colpiti sono quello di Beletweyne nello Stato di Hirshabelle, dove 231mila persone hanno abbandonato le loro case, e quello di Bardheere nella regione di Gedo dove 55mila persone sono sfollate a causa delle inondazioni“. “A Berdale si stima che 30mila persone, molti dei quali donne e bambini, sono state evacuate per le nuove inondazioni causate da violente piogge.”