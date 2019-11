Inondazioni, stato di emergenza in Sud Sudan: decine di morti e case sommerse [FOTO]

Case sommerse dall’acqua in un’area isolata da circa un mese a causa delle forti piogge: è in ginocchio Pibor Town, in Sud Sudan. Il governatore di Boma ha reso noto che 76 persone sono morte ed almeno 400mila sono state evacuate.

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nelle zone colpite lo scorso 27 ottobre.