ISS: Parmitano in collegamento radio con le scuole, tra pochi giorni effettuerà una passeggiata spaziale

Nuovo collegamento radio con le scuole per l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano , attuale Comandante della Stazione Spaziale Internazionale: risponderà a tante domande dei giovani studenti delle scuole “E. L. Corner” di Vigonovo e “Istituto Comprensivo Di Pederobba” di Onigo Di Pederobba.

Tra loro potrebbero esserci i futuri esploratori dello spazio, infatti i ragazzi chiedono quali studi sono consigliati a chi ambisce a diventare astronauta, che reazioni ha il corpo nello spazio, in microgravità.

Luca Parmitano effettuerà tra pochi giorni una attività extra veicolare. In occasione di questo collegamento radio, parlerà di quali emozioni si provano ad uscire dalla Stazione e lavorare nello spazio aperto, e qual è lo scopo di queste cosiddette passeggiate spaziali.

Parmitano è partito lo scorso 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan ed al cosmonauta russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. I 3 hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un viaggio di poco più di 6 ore a bordo della navetta russa Soyuz.

Parmitano fa parte della Spedizione 60/61 e la sua attuale missione è denominata Beyond.

Il 2 ottobre, dopo una breve cerimonia per il cambio di comando – e la consegna simbolica della ‘chiave’ della Stazione -, Luca Parmitano è diventato comandante dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, ruolo per il quale l’astronauta si sente molto onorato ma anche pronto ad affrontarlo con umiltà ed impegno per garantire la sicurezza dell’equipaggio ed il successo della missione.