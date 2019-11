L’ Innovation Cluster di Thales Alenia Space vince il Premio Best Practices

Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è orgogliosa di annunciare che il suo Innovation Cluster ha vinto il premio “Innovation Team Best Practices 2019” del Club de Paris des Directeurs d’Innovation, associazione dei manager di Innovazione di alcune società francesi appartenenti all’indice del mercato azionario CAC40. L’ Innovation Cluster della società ha vinto questo premio nella categoria Gestione e Strategie dell’Innovazione.

Catalizzatore e acceleratore dell’Innovazione

Creato nel 2014, l’ Innovation Cluster di Thales Alenia Space ha lo scopo di promuovere l’ emergere di concetti dirompenti a tutti i livelli, sia tecnici, che industriali e commerciali, nonché di incoraggiare i dipendenti ad essere di iniziativa. Il Cluster è parte integrante della strategia di trasformazione di Thales Alenia Space, focalizzata sul potenziamento della cultura dell’ innovazione per stimolare l’imprenditorialità e la creatività all’interno dell’azienda. Questa rete supporta e finanzia progetti proposti dai dipendenti di qualsiasi dipartimento della società che generano valore per promuovere un ambiente fertile che supporti lo sviluppo di concetti dirompenti. Lavorando in sinergia con il dipartimento R&S della società, l’ Innovation Cluster abbraccia tutte le sedi di Thales Alenia Space. È una struttura molto agile, in grado di fornire risorse finanziarie e di altra natura per progetti scelti, e validare soluzioni che rispondano alle esigenze del mercato rapidamente, offrendo al contempo tecnologie dirompenti e nuovi percorsi di sviluppo per i clienti.

Risultati tangibili

Nell’ambito dell’ Innovation Cluster, sono già stati creati diversi FabLabs in Thales Alenia Space, con una serie di “Hackathon”, denominate #HelloSpace. Si tratta di competizioni interne all’azienda, organizzate insieme a tutti i siti di Thales Alenia Space. Sono progettate per stimolare la cultura dell’innovazione e per promuovere l’emergere di iniziative, concetti e procedure che accelerino lo sviluppo di progetti dirompenti all’interno dell’azienda. Nel 2015, ad esempio, nel corso della prima hackathon #Hellospace, il sito di Torino della società ha ideato un prototipo denominato PIUME (Portable Independent Utilities and Modules for Extreme conditions) . Basato sul comprovato expertise di Thales Alenia Space nel volo spaziale con equipaggio e nelle infrastrutture orbitali per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), PIUME è costituito da una serie di moduli progettati per essere utilizzati in ambienti estremi e ostili, come montagne, deserti, regioni artiche e, naturalmente, lo Spazio! Potrebbero essere impiegati nelle basi ai Poli e nei deserti, postazioni di osservazione militare avanzata, piattaforme petrolifere e di gas, ecc. In breve, PIUME è una soluzione ideale per la sopravvivenza in zone ostili e isolate.

L’Innovation Cluster era nato per rispondere a un progetto relativo la progettazione di una soluzione multifascio per telecomunicazioni che avrebbe usato specifiche bande larghe dedicate ad applicazioni governative. Questo approccio, basato sull’innovazione, ha fatto la differenza nell’ aggiudicazione del contratto Bangabandhu Satellite-1, un programma satellitare che ridurrà in modo considerevole il divario digitale nel Bangladesh. Questa soluzione potrebbe anche essere scelta per un altro programma per telecomunicazioni governativi nel prossimo futuro.

Thales Alenia Space ha recentemente svelato la nuovissima linea di satelliti per le telecomunicazioni, Space Inspire, una soluzione interamente digitale che può anche essere riconfigurata in orbita. Diversi anni fa, l’Innovation Cluster ha collaborato con il dipartimento di R&S per progettare una linea di prodotti standard, denominata all’epoca “mini-geo”, che prevedeva satelliti molto compatti. Quando la nuova linea dei satelliti per telecomunicazioni Space Inspire ha iniziato a prendere forma, gli ingegneri hanno scelto un progetto compatto derivato dall’approccio mini-geo. Da allora, questa linea di prodotti ha subito un numero di iterazioni ed è stata anche resa interamente digitale per rispondere alle aspettative attuali degli operatori leader per le telecomunicazioni.

“Siamo molto orgogliosi di questo premio all’ Innovation Cluster, che riconosce il nostro lavoro quinquennale continuo a sostegno della cultura dell’innovazione della nostra società” – ha dichiarato Cédric Balty, Vicepresidente di Innovazione e Business Intelligence di Thales Alenia Space – “Parte integrante della strategia di Thales Alenia Space, il Cluster capitalizza il talento comprovato di tutti i suoi partecipanti al fine di accelerare lo sviluppo di progetti dirompenti che segnano il rinnovamento dell’industria spaziale europea”.