Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – “Matteo Salvini andrà a governare al 99 per cento…, non c’è dubbio”. Lo ha detto il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, intervenendo alla trasmissione ‘Casa Minutella’. “Oggi Forza Italia e Lega si trovano meglio insieme- dice Miccichè -perché nascono da una stessa base”. E aggiunge: “Salvini non può immaginare di vincere e di non entrare nel Ppe”.