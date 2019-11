Lega: Salvini, ‘contro di noi squadristi figli di papà viziati’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “A me piacerebbe che mentre noi siamo a proporre nelle piazze, nei teatri, nei palazzetti, nei ristoranti, nei cinema, fuori Polizia e Carabinieri non dovessero usare lacrimogeni e idranti per tenere a bada dei figli di papà viziati e squadristi che dovrebbero andare a lezione di democrazia, di tolleranza e di rispetto”. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini durante una diretta Facebook.

“E’ bello -ha aggiunto- che poi vanno nelle piazze contro i nuovi fascisti che saremmo noi quando gli unici fascisti, gli unici squadristi sono quelli che fuori con la violenza, con le urla, con i petardi, con le bottiglie e con i sassi vorrebbero a impedire a presunti fascisti di esprimere pacificamente le loro idee”.